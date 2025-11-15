مدیرکل آموزش و پرورش پرورش استان گفت: همکاری خانواده‌ها و سایر نهادهای فرهنگی، اجتماعی و قضایی در تربیت مطلوب دانش آموزان ضروری است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کهگیلویه و بویراحمد ، ایوب رضایی در نشست صمیمی با اولیا و همسایگان مرکز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان مادوان با قدردانی از حضور فعال والدین در این نشست، گفت: فرزندان شما، فرزندان ما نیز هستند. تمام تلاش آموزش و پرورش و دستگاه‌های فرهنگی و اجتماعی بر این است که بستری فراهم شود تا دانش‌آموزان، که آینده‌سازان این مرز و بوم‌اند، تربیت صحیح و متوازنی داشته باشند.

کار تربیتی یک جانبه نیست

رضایی با بیان اینکه کار فرهنگی و تربیتی یک‌جانبه نیست و هیچ دستگاهی به‌تنهایی قادر به انجام آن نیست تأکید کرد: آموزش و پرورش به‌تنهایی نمی‌تواند به همه اهداف تربیتی برسد؛ همکاری خانواده‌ها و سایر نهادهای فرهنگی، اجتماعی و قضایی برای تحقق این هدف ضروری است.

توجه به تهدیدهای فضای مجازی بر جامعه و به ویژه دانش آموزان

مدیرکل آموزش و پرورش استان کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به تغییر سبک زندگی و تأثیر فضای مجازی بر خانواده‌ها گفت: ورود تلفن‌های همراه و شبکه‌های اجتماعی اگرچه فرصت‌هایی فراهم کرده، اما تهدیدهای جدی نیز دارد. تنها راه مقابله با آسیب‌های آن، تقویت ارتباط عاطفی بین والدین و فرزندان است.

کاهش ارتباط والدین با مدرسه نگران کننده است

وی با ابراز نگرانی از کاهش ارتباط والدین با مدارس گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد ارتباط بین خانواده‌ها و مدارس ضعیف شده است، در حالی که باید ارتباطی مستمر و دوطرفه میان والدین، معلمان و مدیران برقرار باشد تا مسائل تربیتی و آموزشی دانش‌آموزان به‌درستی پیگیری شود.

تربیت باید شامل همه جنبه ها باشد

رضایی خاطرنشان کرد: تربیت فقط به درس و نمره محدود نمی‌شود؛ باید همه جنبه‌های رشد از جمله اخلاقی، فرهنگی، ورزشی و اجتماعی در نظر گرفته شود تا دانش‌آموزانی مسئولیت‌پذیر و جامعه‌پذیر تربیت شوند.

ضرورت همدلی والدین با فرزندان

در ادامه، مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان کهگیلویه و بویراحمد گفت: اگر قرار است جامعه‌ای ایمن و پویا داشته باشیم، باید خانواده‌ای امن و همراه شکل بگیرد؛ خانواده‌ای که نظام مسائل فرزندان خود را بشناسد و رفتارهای تربیتی را بر اساس آن تنظیم کند.

سلیمان شهبازی با تأکید بر ضرورت همدلی والدین با فرزندان افزود: برای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و رشد تحصیلی دانش‌آموزان، حضور و همراهی خانواده‌ها ضروری است. ما به حمایت و همکاری تک‌تک اولیا نیاز داریم تا بتوانیم رسالت خود را در خدمت به کودکان و نوجوانان به‌درستی انجام دهیم.

عضویت ۸۰۰ کودک و نوجوان در مرکز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان مادوان

شهبازی با اشاره به فعالیت‌های مرکز مادوان گفت: این مرکز دوازده سال پیش تأسیس شده بود اما به دلایل مختلف به بهره‌برداری نرسیده بود. با همت همکاران و مشارکت مردم، در کمتر از یک سال گذشته توانستیم آن را فعال کنیم.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان کهگیلویه و بویراحمد افزود: اکنون بیش از ۸۰۰ کودک و نوجوان عضو این مرکز هستند و از امکانات آن از جمله دو هزار جلد کتاب امانتی استفاده می‌کنند.

وی با اشاره به اینکه محور فعالیت‌های کانون کشور کتاب‌خوانی است گفت: آینده متعلق به انسان‌های کتاب‌خوان است.

پیش بینی اجرای بیش از ۶۰ فعالیت فرهنگی برای کودکان

شهبازی با اشاره به اینکه در کنار این محور، بیش از ۶۰ فعالیت فرهنگی و تربیتی برای کودکان طراحی شده است‌خاطر نشان کرد: استان کهگیلویه و بویراحمد نیز دو محور جدید به این فعالیت‌ها افزوده؛ نخست کارگاه‌های خانواده‌محور و دوم برنامه‌های مرتبط با هوش مصنوعی و فناوری‌های نوین.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان کهگیلویه و بویراحمد افزود: در کنار فضای کتابخانه‌ای، امکانات ورزشی مانند تنیس روی میز، فوتبال‌دستی و بازی‌های رومیزی فراهم شده تا محیطی شاد و کنترل‌شده برای فرزندان فراهم شود و آن‌ها به‌جای گرایش به فضاهای غیرقابل مدیریت، در محیطی امن رشد کنند.

شهبازی از همراهی مردم منطقه مادوان قدردانی کرد و گفت: این مرکز متعلق به مردم است. بسیاری از نیازهای اولیه مرکز توسط اهالی تأمین شده و همین مشارکت، رمز موفقیت آن است.

محلات حاشیه‌نشین و الحاقی شهر یاسوج بیشترین آسیب‌های اجتماعی را تجربه می‌کنند

در ادامه این نشست، جریده، معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد، با قدردانی از برگزاری این نشست گفت: محلات حاشیه‌نشین و الحاقی شهر یاسوج امروز بیشترین آسیب‌های اجتماعی را تجربه می‌کنند و لازم است همه دستگاه‌ها در کنار مردم برای کاهش این آسیب‌ها اقدام کنند.

برای کاهش آسیب های اجتماعی فضای خانواده باید برپایه احترام و گفتگو باشد

وی با اشاره به تجربه قضایی خود در رسیدگی به پرونده‌های نوجوانان افزود: اولین محیط اجتماعی هر فردی خانواده است و پدر و مادر نخستین الگوهای رفتاری فرزندان هستند.