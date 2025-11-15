به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ سرهنگ امیر وهاب زاده گفت: ماموران انتظامی بندرانزلی هنگام گشت زنی، یک خودروی نیسان وانت حامل سوخت را متوقف و ۶۰۰ لیتر بنزین قاچاق را در بازرسی از این خودرو کشف و ضبط کردند.

وی با بیان اینکه کارشناسان ارزش این مقدار سوخت قاچاق را ۱۲ میلیون تومان برآورد کرده‌اند، افزود: راننده ۴۲ ساله این خودرو باری دستگیر و پس از تشکیل پرونده، به مرجع قضائی معرفی شد.

فرمانده انتظامی شهرستان بندرانزلی از مردم خواست در صورت مشاهده هرگونه فعالیت غیرقانونی به ویژه قاچاق، مورد را فوری به سامانه ۱۱۰ پلیس اطلاع دهند.