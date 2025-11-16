با همت بسیج سازندگی، مسیر ارتباطی ۱۳ کیلومتری هشت روستای پرجمعیت بخش بزینه رود از توابع استان زنجان به مراحل پایانی رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ با همت بسیج سازندگی، پروژه احداث مسیر ارتباطی بین هشت روستای پرجمعیت بخش بزینه رود به مراحل پایانی خود نزدیک شد.

این مسیر، که در مجموع ۱۳ کیلومتر طول دارد، در دو مرحله اجرا می‌شود؛ مرحله نخست شامل ۴ کیلومتر آسفالت بوده که به بهره‌برداری رسیده و مرحله دوم، شامل ۸.۵ کیلومتر دیگر در حال اجراست.

اجرای این جاده باعث کوتاه شدن مسیر ارتباطی تا ۳۰ کیلومتر بین روستا‌ها شده و امکان دسترسی آسان‌تر برای کشاورزان و اهالی منطقه فراهم می‌کند.

به گفته فرماندار خدابنده این شهرستان دارای ۹۶۳.۷ کیلومتر راه روستایی است که معادل ۲۱.۳ درصد کل راه‌های روستایی استان است . از این میزان، ۷۹۷ کیلومتر آسفالت شده و حدود ۱۶۶.۷ کیلومتر مسیر هنوز آسفالت ندارد و نیازمند برنامه‌ریزی و بهسازی است.

علایی افزود : امسال ۷.۳ کیلومتر از این مسیرها با اعتبار ۲۵۰ میلیارد ریال آسفالت شد و برنامه‌های سال آینده شامل بهسازی و آسفالت ۶۷ کیلومتر مسیر با اعتباری حدود ۱,۷۵۰ میلیارد ریال و همچنین روکش آسفالت ۵۰ کیلومتر راه با اعتبار ۱۹۹۰ میلیارد ریال است.