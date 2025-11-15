به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ سید نظام موسوی افزود: در پی گزارشاتی مبنی بر نگهداری کفش و پارچه خارجی قاچاق در انباری در شهرستان قدس، موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران انتظامی قرار گرفت و با انجام اقدامات فنی، موفق به کشف یک انبار کالای قاچاق شده که در بازرسی از این انبار مقدار یک هزار و ۱۳۷ جفت کفش خارجی و ۴ هزار و ۷۵۰ طاقه انواع پارچه خارجی قاچاق کشف و ضبط شد.

در این رابطه یک نفر دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی در اختیار مراجع قضایی قرار گرفت.