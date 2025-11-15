آرامستان تاریخی دارالسلام شیراز با همکاری شهرداری، میراث فرهنگی و اوقاف به عنوان موزه روباز و مرکز گردشگری و پژوهشی بازآفرینی می شود و باغ مزار مشاهیر به آن الحاق خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، اسدی شهردار شیراز گفت : مستند نگاری و تولید محتوا با دعوت از محققان و پژوهشگران، حفاظت صرف این آرامستان با کمترین مداخله و ایجاد جلوه گاهی از معنویت، حفظ اصالت مجموعه، حفاظت میراثی و تاریخی از آثار موجود در آن، ایجاد موزه، و ایجاد شرایط جذب گردشگر در مجموعه از رویکردهای اجرایی این سند است.

قبرستان دارالسلام شیراز که قدمت آن به قرون سوم و چهارم هجری باز می‌گردد، محل دفن شخصیت‌های برجسته علمی، عرفانی و مذهبی است. این گورستان تاریخی با سنگ‌مزار‌هایی منقش به خطوط کوفی، ثلث و نستعلیق و همچنین نقوش نمادین مرتبط با جایگاه اجتماعی متوفیان، از نظر معماری نیز ارزشمند است و قرار است با ساماندهی جدید، به یک مکان تاریخی ـ گردشگری تبدیل شود.

نماینده ولی فقیه در فارس و امام جمعه شیراز در مراسم رونمایی از این سند با بیان اینکه تعاریف ارائه شده در سند باید در دستگاه های متولی و فرهنگی به معنای واحد تعبیر شود، تاکید کرد: با توجه به جایگاه ویژه این مکان از نظر وجود مزار بزرگان ، عرفا و مشاهیر و شخصیت های برجسته شیراز در آن ضروری است مداخلات در چارچوب احکام‌شرعی ، از بعد تاریخی در چارچوب قوانین و مقررات میراثی و تاریخی و همچنین با رعایت اصول حقوقی انجام‌ پذیرد .

آیت الله دژکام همچنین در این مراسم بر باز آفرینی این آرامستان برای تحقق مصداقی از تلفیق دین هنر و حماسه تاکید کرد و افزود: بر اساس توافقات انجام گرفته ، مدیریت واحد و مسئولیت قانونی این مجموعه به شهرداری شیراز سپرده شده است.

انتخاب روزی به نام روز دارالسلام در تقویم شیراز، و تشکیل دبیرخانه دائمی دارالسلام برای بازخوانی سالانه هر آنچه در این‌مجموعه تاریخی معنوی شیراز رخ می دهد از پیشنهادات شورای اسلامی شهر شیراز در مراسم بود.

در این مراسم بر توجه به بعد گردشگری، فرهنگی دینی و معرفتی این آرامستان تاکید شد.