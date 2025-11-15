به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، رئیس هیئت داوران نخستین جشنواره روابط‌عمومی‌های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، در سخنانی کوتاه گفت : هیئت داوران در انتخاب آثار منتخب نهایت دقت، مشورت و تأمل را به‌کار برده است تا معرفی برگزیدگان بر پایه انصاف، تخصص‌گرایی و رعایت شاخص‌های حرفه‌ای صورت گیرد.

مهدی فرقانی افزود: نخستین دوره جشنواره نقش مبنایی در «ملاک‌گذاری و استانداردسازی» دارد و به همین دلیل هیئت داوران از هرگونه انتخاب مصلحتی یا سهل‌گیرانه پرهیز کرده است.

در این جشنواره، آثار ارسال‌شده از سازمان‌ها، شرکت‌ها و ادارات‌کل استانی وزارت ارتباطات پس از ارزیابی هیأت داوران، در ۹ محور رقابتی معرفی شد.

در محور تولید محتوا‌های متنی ، روابط‌عمومی سازمان فناوری اطلاعات ایران؛ روابط‌عمومی اداره‌کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان کرمانشاه؛ و روابط‌عمومی اداره‌کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان اردبیل رتبه سوم مشترک را به‌دست آوردند. رتبه دوم به روابط‌عمومی اداره‌کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان فارس و رتبه اول به روابط‌عمومی اداره‌کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان یزد اختصاص یافت.

در بخش تولید محتوای تصویری و چندرسانه‌ای، رتبه سوم به روابط‌عمومی پژوهشگاه فضایی ایران؛ رتبه دوم به روابط‌عمومی شرکت ملی پست ایران؛ و رتبه اول به روابط‌عمومی اداره‌کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان چهارمحال و بختیاری رسید.

در محور انتشار محتوا، روابط‌عمومی اداره‌کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان گلستان شایسته تقدیر شناخته شد.

در حوزه برگزاری رویداد و همایش، روابط‌عمومی اداره‌کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان خراسان رضوی رتبه سوم، روابط‌عمومی اداره‌کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان البرز رتبه دوم، و روابط‌عمومی شرکت دولتی پست بانک ایران رتبه اول را کسب کردند.

در محور برگزاری نمایشگاه، روابط‌عمومی پژوهشگاه فضایی ایران شایسته تقدیر شد.

در بخش تعامل با گروه‌های ذینفع و اثرگذار، رتبه سوم به روابط‌عمومی شرکت دولتی پست بانک ایران؛ رتبه دوم به روابط‌عمومی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات؛ و رتبه اول به روابط‌عمومی اداره‌کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان بوشهر رسید.

در محور اجرای کمپین اطلاع‌رسانی، روابط‌عمومی سازمان فناوری اطلاعات ایران شایسته تقدیر شد.

در بخش استفاده از فناوری نوین (هوش مصنوعی)، روابط‌عمومی اداره‌کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان سمنان شایسته تقدیر شناخته شد.

در محور گرافیک، روابط‌عمومی شرکت ارتباطات زیرساخت شایسته تقدیر شد؛ روابط‌عمومی اداره‌کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان یزد رتبه سوم؛ روابط‌عمومی شرکت دولتی پست بانک ایران رتبه دوم؛ و روابط‌عمومی شرکت ملی پست ایران رتبه اول را به خود اختصاص داد.