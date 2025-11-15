پخش زنده
امروز: -
کارت شرکت در پانزدهمین آزمون سنجش استاندارد مهارتهای زبان فارسی (سامفای دانشگاهی) ۱۴۰۴ در داخل کشور و خارج از کشور سه شنبه ۲۷ آبان منتشر میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ سازمان سنجش آموزش کشور اعلام کرد: کارتهای شرکت در آزمون متقاضیان به همراه برگ راهنما از سه شنبه ۲۷ تا پنجشنبه ۲۹ آبان بر روی درگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی sanjesh.org قرار خواهد گرفت. آزمون سنجش استاندارد مهارتهای زبان فارسی (سامفا) جمعه ۳۰ آبان در داخل کشور در شهرهای تهران، اصفهان، سنندج، مشهد (فقط در نوبت صبح) و خارج از کشور در کشورهای عراق (شهرهای نجف اشرف، بصره، کربلا، بغداد، کوت)، ارمنستان (ایروان)، پاکستان (راولپندی) و لبنان (بیروت) (در نوبتهای صبح و بعدازظهر) برگزار میشود.
این آزمون در حوزههای داخل کشور بصورت الکترونیکی و در خارج از کشور به روش مبتنی بر کاغذ برگزار خواهد شد. آزمون در داخل کشور راس ساعت ۹:۰۰ صبح شروع خواهد شد. آزمون در حوزههای خارج از کشور، نوبت صبح در ساعت ۹:۰۰ و نوبت بعدازظهر در ساعت ۱۴:۰۰ به وقت ایران شروع خواهد شد.