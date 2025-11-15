رئیس مجلس لبنان گفت لبنان کشور همه اعراب است و دست ما به سوی همه برادران عرب دراز است و رابطه من با عربستان حتی یک روز هم قطع نشده است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از شبکه المیادین، نبیه بری رئیس مجلس لبنان گفت لبنان کشور همه اعراب است و دست ما به سوی همه برادران عرب دراز است و رابطه من با عربستان حتی یک روز هم قطع نشده است.

قابل درک و توجیه نیست که موضع لبنانی‌ها در برابر آنچه اسرائیل انجام داده و انجام می‌دهد و آنچه برای لبنان در سر می‌پروراند، یکپارچه نباشد.

ما مخالف منطق منزوی کردن هر گروه سیاسی یا مذهبی هستیم و در لبنان هیچ فتنه داخلی وجود ندارد.

اسرائیل کجا و چه زمانی به حتی یک بند از توافق آتش‌بس پایبند بوده است؟ و این ذات تجاوزگر اسرائیل است.

ادعا‌های قاچاق سلاح از راه دریا، خشکی یا هوا، ادعا‌هایی دروغ و بی‌اساس هستند.

انتخابات پارلمانی در لبنان در زمان مقرر خود برگزار خواهد شد و هیچ تأخیر یا تمدیدی وجود ندارد.

برخی به ناحق عجله دارند و از من می‌خواهند که بحران مربوط به قانون انتخابات را حل کنم، در حالی که من حتی طرح را هنوز دریافت نکرده‌ام.

لبنان با فتنه‌ای روبروست که کسانی در آن دمیده‌اند که دل‌هایشان از رحمت خالی است. شاهد اختلافات داخلی درباره هر موضوعی هستیم، گویی تنها بر سر اختلاف توافق وجود دارد.

از ۱۱ ماه پیش تاکنون، مقاومت حتی یک تیر هم شلیک نکرده است و لبنان تمامی تعهدات خود را در رابطه با توافق آتش‌بس در جنوب لیطانی انجام داده است.

بحران کنونی که لبنان از سر می‌گذراند، از نظر من شخصاً خطرناک‌ترین بحران است و همچنین خطرناک‌ترین بحران در تاریخ لبنان محسوب می‌شود.

برای لبنان راه رهایی وجود ندارد و چاره‌ای جز وحدت پیش روی خود نداریم.