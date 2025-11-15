فرمانده انتظامی تالش گفت: در جریان بازدید از ۳۷۴ واحد صنفی در یک ماه گذشته در تالش، ۱۹ واحد صنفی به دلیل تخلف از قوانین صنفی، بسته شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ سرهنگ عباس حقیقی نیا گفت: با اجرای طرح کنترل و نظارت بر واحد‌های صنفی، ماموران اداره نظارت بر اماکن عمومی، در یک ماه گذشته از ۳۷۴ واحد صنفی در شهرستان تالش بازدید کردند که ۱۹ واحد صنفی به دلیل رعایت نکردن مقررات و بر اساس ماده ۲۷ و ۲۸ قانون نظام صنفی تعطیل و از ادامه فعالیت آنها جلوگیری شد.

وی افزود: همچنین در این مدت، به صاحبان ۱۸۰ واحد صنفی در تالش تذکر داده شد، برای ۴۸ واحد اخطار پلمب صادر و از صاحبان ۱۰۵ واحد صنفی هم در این شهرستان تعهد گرفته شد.

فرمانده انتظامی شهرستان تالش هدف از اجرای این طرح را نظارت بر اصناف برای ارتقاء امنیت اجتماعی در جامعه عنوان کرد و گفت: با برنامه‌ریزی‌های انجام شده، ماموران از همه واحد‌های صنفی این شهرستان بازدید خواهند کرد.