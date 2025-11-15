به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ استاندار ایلام با اشاره به تشییع پیکر شهدای گمنام، همزمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه (س) افزود: باید دستگاه‌ها به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند که زمینه حضور پرشور مردم در این مراسم فراهم شود.

در ادامه این نشست، فرمانده سپاه امیرالمؤمنین استان ایلام، خواستار تخصیص اعتبار لازم برای تکمیل طرح‌های یادمانی شد.

سردار حسینی، گفت: با همکاری دستگاه‌های مختلف می‌توان مشکلات اجرایی این طرح‌ها را برطرف کرد.

وی با اشاره به فرارسیدن هفته بسیج تصریح کرد: بسیج در دوران دفاع مقدس و همچنین در جنگ ۱۲روزه، نقشی مؤثر داشته است و همه باید برای تبیین جایگاه بسیج و ارزش‌های آن تلاش کنند.

همچنین در حاشیه این نشست، از کتاب «چشم و چراغ» رونمایی شد.