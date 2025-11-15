پخش زنده
دو استاندارد ملی جدید در حوزه نانولیپوزومها و ارزیابی ایمنی نانومواد با هدف ارتقای ایمنی، کیفیت و همزبانی علمی در کشور، تدوین شد و به تصویب سازمان ملی استاندارد ایران رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، این استانداردها با حمایت ستاد توسعه فناوری نانو و میکرو و همکاری دانشگاهها، نهادهای صنعتی، وزارت بهداشت و فرهنگستان زبان و ادب فارسی تهیه شدهاند.
نخستین استاندارد به واژهنامه نانولیپوزومها اختصاص دارد که در دارورسانی و محصولات زیستپزشکی کاربرد دارند و دومین استاندارد روشی برای سنجش سمیت نوری نانوذرات ارائه میدهد تا ایمنی آنها در مواجهه با نور ارزیابی شود.
استانداردهای ملی در حوزه فناوری نانو نقش مهمی در تضمین کیفیت، ایمنی و کارایی محصولات نانویی دارند. تدوین این استانداردها موجب میشود پژوهش، تولید و بازار بر پایه تعاریف و معیارهای مشترک پیش برود و نتایج علمی و صنعتی کشور در سطح بینالمللی قابل اعتماد و مقایسهپذیر باشد.
در همین راستا، دو استاندارد جدید با حمایت و مدیریت گروه استاندارد و ایمنی ستاد توسعه فناوری نانو و میکرو و مشارکت متخصصین و کارشناسانی از دانشگاه، شرکتهای تولیدی، وزارت بهداشت و فرهنگستان زبان و ادب فارسی تدوین شده و در سازمان ملی استاندارد ایران به تصویب رسیده است.
استاندارد ملی فناوری نانو- واژهنامه – نانولیپوزومها”
هدف از تدوین این استاندارد، یکسانسازی واژگان تخصصی و تسهیل ارتباط میان پژوهشگران، صنعتگران و نهادهای قانونگذار است. نانولیپوزومها از مهمترین نانوساختارهای مورد استفاده در دارورسانی هدفمند، فرآوردههای زیستپزشکی و آرایشی هستند.
استاندارد ملی فناوری نانو سنجش سمیت نوری نانوذرات
این استاندارد روشی برای بررسی تأثیر نور بر سلامت سلولها در تماس با نانوذرات ارائه میدهد. در این آزمون، نانوذرات در معرض نور فرابنفش قرار میگیرند تا میزان اثر آنها بر زنده ماندن سلولها سنجیده شود. هدف از این استاندارد، ارزیابی ایمنی نانوذرات در کاربردهایی است که ممکن است مواد در برابر نور قرار بگیرند. این روش برای انواع نانوذرات قابل استفاده است.
متخصصان و علاقهمندان به آشنایی با استانداردهای واژه نامه و سایر استانداردهای ملی تدوین شده میتوانند به بخش «استانداردهای ملی» در وبگاه استاندارد و ایمنی نانو مراجعه کرده و به فایلهای مربوطه بهصورت رایگان دسترسی داشته باشند.