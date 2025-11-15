به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، به نقل از شرکت پالایش گاز ایلام، محمدرضا جولایی مدیر هماهنگی و نظارت بر تولید شرکت ملی گاز ایران گفت: این تعمیرات پس از چند سال، در زمان مقرر به پایان رسیده است و خوشبختانه تمام برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در این زمینه با موفقیت به اجرا درآمد و هم‌اکنون تمام پالایشگاه‌ها به‌طور کامل در مدار تولید قرار دارند.

وی گفت: هم‌اکنون هیچ مشکلی در زمینه تأمین و تولید گاز در کشور وجود ندارد.

مدیر هماهنگی و نظارت بر تولید شرکت ملی گاز ایران با اشاره به افزایش قابل توجه مصرف گاز در روز‌های اخیر افزود: از هفته گذشته با سردتر شدن هوا، مقدار مصرف گاز در بخش‌های خانگی و تجاری تقریباً نسبت به هفته پیش از آن دو برابر شده است. با وجود این افزایش مصرف، خوشبختانه وضع شبکه گاز کشور در شرایط مطلوب و پایداری قرار دارد.

جولایی از ذخیره‌سازی حجم بیشتری از گاز در مخازن زیرزمینی نسبت به پارسال خبر داد و تصریح کرد: هدف اصلی از اقدام‌های انجام‌شده در پالایشگاه‌ها تضمین تولید پایدار در روز‌های سرد زمستان است. این اقدام‌ها به‌منظور امکان تولید پایدار در فصل سرما انجام شده است.

مدیر هماهنگی و نظارت بر تولید شرکت ملی گاز ایران درباره ظرفیت موجود پالایشگاه‌ها و گاز برداشت‌شده از میدان‌ها گفت: پیش‌بینی می‌شود بتوانیم روزانه بین ۸۵۰ تا ۸۶۰ میلیون مترمکعب گاز تصفیه‌شده را به شبکه سراسری گاز کشور تزریق کنیم.