به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ دبیر هشتمین جشنواره ملی رسانه‌ای معلولان از پایان‌یافتن مرحله داوری این رویداد خبر داد و گفت: این جشنواره ملی، در حوزه محور‌های «مشارکت همگانی و توانمند سازی جمعی»، «تقویت وحدت و انسجام ملی» و «مناسب‌سازی فرهنگی و محیطی» برگزار می‌شود.

منصور گلناری افزود: آثار ارسال شده در رشته‌های عکس، مقاله، مصاحبه تصویری، دل‌نوشته، داستان کوتاه، فن بیان، مصاحبه صوتی، نماهنگ، گزارش مکتوب، گزارش تصویری، طنز و شعر از۳۱ استان کشور است.

وی ادامه داد: مراسم پایانی جشنواره ملی رسانه‌ای معلولان، نیمه اول آذر در اصفهان برگزار و از برگزیدگان تجلیل خواهد شد.