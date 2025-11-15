پخش زنده
هشتمین جشنواره ملی رسانهای معلولان به میزبانی اصفهان برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ دبیر هشتمین جشنواره ملی رسانهای معلولان از پایانیافتن مرحله داوری این رویداد خبر داد و گفت: این جشنواره ملی، در حوزه محورهای «مشارکت همگانی و توانمند سازی جمعی»، «تقویت وحدت و انسجام ملی» و «مناسبسازی فرهنگی و محیطی» برگزار میشود.
منصور گلناری افزود: آثار ارسال شده در رشتههای عکس، مقاله، مصاحبه تصویری، دلنوشته، داستان کوتاه، فن بیان، مصاحبه صوتی، نماهنگ، گزارش مکتوب، گزارش تصویری، طنز و شعر از۳۱ استان کشور است.
وی ادامه داد: مراسم پایانی جشنواره ملی رسانهای معلولان، نیمه اول آذر در اصفهان برگزار و از برگزیدگان تجلیل خواهد شد.