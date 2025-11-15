پخش زنده
وضعیت جوی استان تهران در پنج روز آینده کمی ابری تا نیمه ابری گاهی همراه با وزش باد خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما اداره کل هواشناسی استان تهران پیش بینی کرد از بعدازظهر امروز با افزایش میزان ناپایداری جو در بعضی ساعات، افزایش وزش باد و کیفیت هوا به صورت نسبی بهبود پیدا میکند.
همچنین پیرو هشدار شماره ۴۸ سطح زرد هواشناسی مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۲۳، از بعد از ظهر روز شنبه تا دوشنبه افزایش ابرناکی کاهش دما و در پارهای از مناطق در نیمه شمالی و غربی استان گاهی بارش باران و رگبار و رعد و برق پیش بینی شده است.