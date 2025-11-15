به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مسئول نمایشگاه فاطمیه صغاد گفت: نمایشگاه تجسمی حدیث غریب با ۲۳ غرفه و با روایتگری از ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها تا شهادت و بعد از شهادت حضرت برای آشنایی هرچه بیشتر علاقمندان به خصوص نسل جوان برپا شده است.

سید کاظم میرزایی افزود: این نمایشگاه به ۳۰۰ اثر هنرمندان با هنر معماری، خوشنویسی، نقاشی و هنر تجسمی مزین شده است.

نمایشگاه حدیث غریب تا ۵ آذر همه روزه عصر‌ها برای بازدید ارادتمندان به خاندان اهل بیت علیهم السلام بر پا است.