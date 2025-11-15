پخش زنده
معاون سیاستگذاری و برنامه ریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: راهکارهای دو برابر شدن سهم اقتصاد دیجیتال در نشست توسعه اقتصاد دیجیتال با فعالان کلیدی زیست بوم بررسی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، احسان چیت ساز معاون سیاستگذاری و برنامهریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: نشست توسعه اقتصاد دیجیتال با حضور جمعی از فعالان کلیدی زیستبوم برگزار شد؛ نشستی «بدون روتوش» که در آن بازیگران اصلی، با شفافیت کامل از ظرفیتهای حل مسئله، چالشهای جدی و تعهدات خود برای تحقق هدف بزرگ دو برابر شدن سهم اقتصاد دیجیتال سخن گفتند.