نتایج قرعهکشی سایپا فردا اعلام میشود
نتایج قرعهکشی طرح فروش فوقالعاده محصولات گروه خودروسازی سایپا فردا (۲۵ آبان) اعلام میشود.
به گزارش تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما
از سایپا، مراسم قرعهکشی طرح فروش فوقالعاده محصولات گروه خودروسازی سایپا با حضور نمایندگان نهادهای نظارتی و بهصورت برخط امروز برگزار شد.
در طرح فروش فوق العاده سایپا سه محصول ساینا S با استانداردهای ۸۵گانه، سهند S و اطلس S برای متقاضیان طرح عادی، جوانی جمعیت و جایگزینی خودروهای فرسوده عرضه شده بود و در مجموع ۹ قرعهکشی برای تعیین منتخبان برگزار شد.
براساس اعلام گروه خودروسازی سایپا؛ اطلاعرسانی به منتخبان اصلی از طریق پیامک انجام خواهد شد.
همچنین متقاضیان میتوانند از ساعت ۱۰ صبح یکشنبه ۲۵ آبانماه نتیجه قرعهکشی را در پروفایل کاربری خود در سامانه به نشانی iranecar.com
مشاهده کنند.