در طرح فروش فوق العاده سایپا سه محصول ساینا S با استاندارد‌های ۸۵گانه، سهند S و اطلس S برای متقاضیان طرح عادی، جوانی جمعیت و جایگزینی خودرو‌های فرسوده عرضه شده بود و در مجموع ۹ قرعه‌کشی برای تعیین منتخبان برگزار شد.