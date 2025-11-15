وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با تاکید بر اینکه «یک سال تلاش مستمر، وزارتخانه را به جایگاه برتر در ارزیابی‌های ملی رسانده است»، گفت: سال دوم فعالیت، سال «تثبیت نتایج»، «شتاب پروژه‌ها» و «تمرکز بر رضایتمندی مردم» خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، صالحی‌امیری امروز در نشست شورای معاونان، مشاوران، مدیران ستادی و استانی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ، ضمن قدردانی از عملکرد یک سال گذشته تمامی مجموعه وزارتخانه، مسیر پیش‌رو را به عنوان «مرحله‌ای جدید و سخت‌تر، اما همراه با فرصت‌های بزرگ» تبیین کرد.

وزیر میراث‌فرهنگی با اشاره به گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس، کمیسیون فرهنگی، کمیسیون برنامه‌وبودجه و سخنگوی این کمیسیون در صحن علنی گفت: این عملکرد برتر در میان دستگاه‌ها، محصول تلاش تک‌تک شماست. بیشترین موفقیت متعلق به شهرستان‌ها و سپس استان‌هاست و کمترین آن سهم وزیر است.

وی این موفقیت را «آغاز راه» خواند و افزود: اکنون باید اثبات کنیم که با انگیزه، اراده، همبستگی، انسجام و سرعت می‌توانیم به اهداف تعیین‌شده برسیم.

صالحی‌امیری با تاکید بر اینکه «احساس موفقیت نباید منجر به توقف شود» گفت : سال دوم باید سال نتیجه‌ها باشد. برنامه‌ها تصویب و آغاز شده‌اند؛ اکنون زمان به ثمر رسیدن آنهاست.

وزیر میراث فرهنگی با اشاره به ۶۵ سفر استانی و حضور در ۱۱۵ شهرستان طی سال گذشته گفت: این الگو باید توسط مدیران استان‌ها با سفرهای منظم شهرستانی ادامه یابد. رویکرد پروژه‌محوری الزامی است و دوران کلی‌گویی پایان یافته است. مدیران تک‌تک پروژه‌ها را مسئله‌شناسی کنند، دلایل موفقیت یا عدم موفقیت را احصا کنند و موانع را بردارند.

صالحی‌امیری با اشاره به ظرفیت‌های گسترده استانی گفت: ۹۰ درصد توان وزارتخانه در استان‌هاست. معاونین ستادی باید سفرهای منظم خود را تعریف کنند و مدیران استان و شهرستان‌ها نیز همزمان برنامه سفرهای میدانی خود را ارائه دهند.

وزیر میراث فرهنگی ، بازسازی رابطه میان وزارتخانه و مردم را یک ضرورت دانست و گفت: مردم باید احساس خوبی از دستگاه داشته باشند. رضایتمندی واقعی زمانی است که مردم در میدان از عملکرد ما رضایت داشته باشند.

صالحی امیری با اشاره به لزوم تشکیل کمیته توسعه زیرساخت گردشگری در ۳۱ استان گفت: این کمیته با ریاست استاندار و دبیری مدیرکل میراث‌فرهنگی تشکیل شود تا تصمیمات متمرکز و سریع اتخاذ شود و شکاف میان دستگاه‌ها از بین برود.

وزیر میراث فرهنگی با بیان اینکه «منابع داریم و اکنون منتظر شما هستیم» گفت : سال گذشته ۲.۵ همت منابع داشتیم؛ امسال ۲۰ همت و با موافقت اخیر به ۴۰ همت رسیده است. جذب منابع تسهیلات تبصره ۱۵ و سایر منابع، شاخص اصلی ارزیابی سالیانه مدیران است.

وی تاکید کرد: پژوهشگاه باید در صحنه باشد؛ صرف پژوهش در تهران مشکل ما را حل نمی‌کند. حضور در جیرفت، هگمتانه، شهر سوخته و سراسر کشور ضروری است.

وزیر میراث فرهنگی از استانداران استان‌های ساحلی خواست برنامه‌های خود را سریعا تدوین کنند و گفت: جلسات ویژه استان‌های ساحلی به‌زودی ادامه پیدا می‌کند.

وی افزود: بوم‌گردی یعنی بازگشت اقتصاد، فرهنگ و هویت روستایی. صنایع‌دستی نیز باید در هر شهرستان یک خانه و نمایشگاه داشته باشد. این اقدامات کاملاً عملیاتی است.

وزیر میراث فرهنگی با اشاره به گفت‌وگوی خود با وزیر گردشگری عراق در حاشیه نشست جهانی ریاض گفت: تبادل گردشگر در مرزها صددرصد مورد حمایت طرف عراقی است و می‌تواند اقتصاد مرزی را فعال کند.

صالحی امیری با اشاره به برنامه سنگین بهمن‌ماه گفت: نمایشگاه گردشگری و صنایع‌دستی باید به یک موج اجتماعی تبدیل شود. همه استان‌ها باید با قدرت در تهران حاضر باشند.