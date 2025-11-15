پخش زنده
امروز: -
مدیر کل تعزیرات حکومتی شهرستانهای استان تهران از محکومیت یک مسافر به جرم قاچاق هفت هزار و ۵۰۰ دلار در فرودگاه بینالمللی امام خمینی (ره) و صدور حکم پرداخت جزای نقدی به مبلغ پنج میلیارد و ۳۳۱ میلیون ریال خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، داریوش جودکی مدیرکل تعزیرات حکومتی شهرستانهای استان تهران دراین باره گفت: گزارش اولیه از سوی پلیس فرودگاه حضرت امام خمینی (ره) پیرامون کشف ارز قاچاق از چمدان یکی از مسافران خروجی ارائه و در پی آن، پرونده جهت رسیدگی قانونی به شعبه ویژه تعزیرات حکومتی ارسال شد.
وی افزود: بر اساس بند «ت» ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، خروج ارز از کشور بیش از سقف مجاز (پنج هزار یورو یا معادل آن) قاچاق محسوب میشود و تا تعیین تکلیف نهایی تخلف و پرداخت کامل جریمه، اجازه خروج از کشور برای متخلف صادر نخواهد شد.