ناپایداری اینترنت باعث شده تا بیش از هزار و ۶۰۰ نفر از مردم روستاهای بخش کتیچ در امور روزمره زندگی با مشکلات مختلفی دست وپنجه نرم کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، عبدالحلیم رئیسی بخشدار بخش کتیچ گفت: از آنجایی که در عصر ارتباطات، اینترنت با زندگی روزمره مردم گره خورده است در بخش کتیچ سه روستای آب انبار، کرحمت و تیغ که جمعیتی بالغ بر هزار و ۶۰۰ نفر دارند از دسترسی به اینترنت پایدار محروم هستند و این امر باعث نارضایتی شدید وایجاد مشکلات زیادی برای مردمان این روستاها شده است.
وی گفت: در روستاهای آب انبار، کرحمت و تیغ آب از زمان گذشته سه دکل مخابراتی شرکتهای وب، برای ارائه خدمات مخابراتی به مردم، احداث شده است، اما این دکلهای مخابراتی عملا بدلیل عدم پوشش پشتیبانی مناسب از طرف شرکت پشتیبان، در بیشتر روزهای سال قطع هستند و عملا مردم از آن هیچگونه بهرهای نمیبرند.
رئیسی افزود: بخشداری کتیچ برای حل مشکل زیرساختهای مخابراتی در روستاهای بخش کتیچ، ازطریق فرمانداری فنوج پیگیریهای لازم و مکاتبات اداری را با مخابرات استان انجام داده است، اما هنوزهیچ اقدامی از طرف مخابرات استان برای حل مشکل مردم در روستاهای بخش کتیچ انجام نداده است.