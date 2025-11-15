نماینده مردم شهرستان‌های تنکابن، عباس‌آباد و رامسر در مجلس شورای اسلامی گفت: مازندران در جنگ ۱۲ روزه توانست با اجرای اصول پدافند غیرعامل، تاب‌آوری زیرساختی خود را ثابت کند.

حسینی با اشاره به هشدار درباره آسیب‌پذیری شریان‌های حیاتی ارتباطی مازندران در صورت بحران افزود: این تجربه اهمیت راهبردی این استان در ساختار دفاع غیرمسلح کشور را بار دیگر روشن کرد.

وی با تأکید بر اجرای کامل ماده ۱۰۳ برنامه هفتم برای تقویت زیرساخت‌های حیاتی استان تصریح کرد: جنگ ۱۲ روزه نشان داد مازندران، به‌ویژه غرب استان، نقش تعیین‌کننده‌ای در این حوزه دارد.

نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به موقعیت جغرافیایی ویژه استان گفت: اگر منطقه در معرض تهدید یا حمله نظامی قرار گیرد، باید بتواند جمعیت را در دل خود مانند یک پناهگاه امن جای دهد.

وی هشدار داد: برخی زیرساخت‌های ارتباطی استان همچنان آسیب‌پذیر هستند و باید در اولویت برنامه‌های مقاوم‌سازی قرار گیرند.

حسینی در پایان خواستار همکاری مستمر دستگاه‌های اجرایی و نهادهای مسئول شد و گفت: پدافند غیرعامل تنها یک اصل مدیریتی نیست بلکه تضمین‌کننده امنیت، آرامش و پایداری خدمات‌رسانی به مردم است.