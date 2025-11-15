پخش زنده
شوراهای اسلامی شهر و روستا بهعنوان نهادهای مردمی نقش مهمی در ارتقای مشارکت اجتماعی ایفا میکنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ این شوراها با ایجاد فرصتهای حضور فعال شهروندان در تصمیمگیریهای محلی، امکان ارائه پیشنهاد، انتقاد و نظارت بر امور شهری و روستایی را فراهم میکنند و موجب افزایش حس مسئولیتپذیری و تعلق اجتماعی در جامعه میشوند.
حضور فعال شوراهای اسلامی در برنامهها و پروژههای محلی همچنین شفافیت، عدالت اجتماعی و همکاری جمعی مردم را تقویت کرده و نقش مؤثری در بهبود کیفیت زندگی و توسعه پایدار جوامع شهری و روستایی دارد.