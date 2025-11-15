جشن برداشت زعفران در روستای آشنستان قزوین
برداشت زعفران در استان قزوین آغاز شده است و به شکرانه این محصول ارزشمند، جشنوارهای در روستای آشنستان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین
؛ مردم و کشاورزان در فضایی شاد و معنوی، ضمن برداشت محصول، از کیفیت بالای زعفران استان ابراز رضایت کردند.
سطح زیر کشت و میزان برداشت سطح زیر کشت زعفران در استان حدود ۱۰۰ هکتار است و برداشت آن از آبان آغاز شده و تا پایان آذر ادامه دارد.
پیشبینی میشود امسال حدود ۳۱۱ کیلوگرم زعفران در استان برداشت شود.
کاربرد و فرآوری زعفران علاوه بر مصرف در غذاهایی، چون قیمه نثار و تهیه دمنوش، در خوراکیها و نوشیدنیهای مختلف کاربرد دارد.
زنجیره تولید تا مصرف این محصول در استان کامل شده و از کاشت و داشت تا برداشت، فرآوری، بستهبندی و عرضه در بازار داخلی و خارجی انجام میشود.
همچنین نخستین شرکت بستهبندی زعفران در استان فعالیت خود را آغاز کرده تا این محصول با برند قزوین در بازارهای داخلی و خارجی شناخته شود.
ویژگی محصول زعفران محصولی کمآببر است که تنها یک بار آبیاری برای حفظ پیاز آن کافی است. همین ویژگی باعث شده کشت زعفران در استان قزوین به عنوان محصولی اقتصادی و سازگار با شرایط اقلیمی مورد توجه قرار گیرد.