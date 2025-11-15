اطلاعیه قطع جریان گاز فردا ۲۵ آبان در بلوار سی متری قائم قم
شرکت گاز در اطلاعیهای اعلام کرد:به علت مقاومسازی شبکههای گازرسانی جریان گاز فردا ۲۵ آبان ۱۴۰۴ در بلوار سی متری قائم قم قطع میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، در اطلاعیه شرکت گاز آمده است:جریان گاز مشترکان. بلوار سیمتری قائم، از کوچه ۱ تا کوچه ۱۱ و تمامی فرعیهای منشعب، بلوار سیمتری قائم، خیابان شهید قرنی (تمامی فرعیهای منشعب) و خیابان بیستمتری امام حسین (ع)، خیابان پاسداران (تمامی فرعیهای منشعب)فردا یکشنبه ۱۴۰۴/۰۸/۲۵ از ساعت ۸:۰۰ تا۱۸:۰۰ قطع خواهد شد.