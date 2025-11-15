رویداد ملی مسابقه عکس "تصویر جوان ایرانی" با هدف نمایش نقش و جایگاه جوانان در خانواده و جامعه برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ محمد صادق رضائی رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران گفت: رویداد ملی مسابقه عکس "تصویر جوان ایرانی" با هدف نمایش نقش و جایگاه جوانان در خانواده و جامعه برگزار می‌شود.

وی افزود: این رویداد که به همت وزارت بهداشت و با میزبانی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه برگزار می‌شود، با هدف نمایش نقش و جایگاه جوانان ایرانی در بستر خانواده و جامعه از نگاه هنرمندان عکاس طراحی شده است.

هنرمندان، فعالان هنرهای تجسمی و همه علاقمندان خلاق استان مازندران می توانند آثار خود را به جشنواره بین المللی عکس ایران جوان که تا ۳ آذرماه ۱۴۰۴ آخرین فرصت آن است ارسال کنند.