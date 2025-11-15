پخش زنده
مدیرعامل باشگاه پرسپولیس در نشستی با سرمربی سرخپوشان در خصوص مباحث مختلف به تبادل نظر پرداختند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، پیمان حدادی مدیر عامل باشگاه پرسپولیس امروز در هتل المپیک، نشستی را با اوسمار ویرا سرمربی تیم فوتبال سرخ پوشان پایتخت برگزار کرد.
در جریان این نشست یک ساعته که پیش از بازی دوستانه با گل گهر برگزار شد، مدیر عامل و سرمربی تیم، در خصوص کلیه امور تیم، بازیهای پیشرو، امکانات و تجهیزات ورزشگاه، وضعیت تمرینات، شرایط زمینهای تمرینی و مسابقات و دیگر موارد لازم، به تبادل نظر پرداختند و با هماهنگیهای لازم، تصمیماتی برای اجرا گرفته شد.