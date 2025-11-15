مسئول مدیریت اسناد و کتابخانه ملی قزوین از اهدای یک قرآن خطی نفیس، ۱۸۳ سند، ۲۴۱ جلد کتاب چاپ سنگی و چاپی توسط فاطمه السادات خیابانی همزمان با هفته کتاب خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین ؛ زهره ترکمن گفت: این مجموعه شامل یک کلام الله مجید است که در سال ۱۲۲۵ ق و در زمان محمدشاه قاجار به خواست آقا محمد حسین خلف حاجی محمد اسماعیل به وسیله حسین محمدعلی اللاهجانی به خط نسخ خوش کتابت شده است. دو صفحه آغازین تذهیب دوره قاجاریه دارد.

وی افزود: قدیمی‌ترین سند این مجموعه به سال ۱۰۹۵ ق و زمان سلطنت شاه سلطان حسین صفوی و مربوط به فروش مزرعه‌ای در قریه لاله بشم علیا الموت است.

به گفته مسئول مدیریت اسناد و کتابخانه ملی قزوین، این مجموعه اسنادی که حاوی ۱۷۹ سند و ۴ طومار بین سال‌های ۱۰۹۵ تا ۱۳۴۳ ق است. شامل اسناد دیوانی (احکام، تصدیق نامه و ...)، اخوانی (نامه ها، مکاتبات دوستانه و ...) و اسناد مالی و حقوقی (وقف نامه، وصیت نامه، مصالحه نامه، عقدنامه‌های نفیس) است.

ترکمن افزود: این اسناد اطلاعات ارزشمندی در اختیار پژوهشگران برای شناخت سادات قزوین، مسایل شهر مانند حدود محلات، کاروانسراها، بازار، سراها، دکاکین حجرات، قنوات، رودخانه ها، باغات سنتی و روستا‌ها پیرامون قزوین به ویژه روستا‌های منطقه الموت قرار می‌دهد.

به گفته ترکمن، در مجموعه اهدایی دو تابلوی نقاشی رنگ و روغن قدیمی از تمثال مبارک حضرت علی (ع) و حسنین (ع)، دو تابلوی خوشنویسی مربوط به تعزیت سیدالشهداء، دفترچه‌ای از تصاویر دانش آموزان مدارس دوره پهلوی اول و چهار عکس از واقفین خاندان خیابانی هم وجود دارد.

فاطمه السادات خیابانی (قزوین: ۱۳۲۵) نواده حاج سید عبدالجواد خیابانی است.

حاج سید عبدالجواد خیابانی امام جماعت یکی از حجره‌های مسجد جامع قزوین و بانی اولین حسینیه خیابانی در خیابان سپه قزوین در ۲۰۰ سال پیش بوده و این مسئولیت را به فرزندش میرمحمدعلی خیابانی، سپس آسید عباس خیابانی (از قدیمی‌ترین معلمین قزوین) و سرانجام بانو فاطمه السادات خیابانی محول شده است، نامبرده از پیشکسوتان آموزش و پرورش و همسر استاد عباس قانع (تندیس گر) است.