این قرارگاه که به عنوان پروژه پایلوت کشور معرفی شده، نقطه آغاز استانداردسازی و تحول اساسی در زیرساخت‌های ایمنی جاده‌ای است و کرمانشاه پیشتاز اجرای این طرح ملی است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، مراسم افتتاح قرارگاه پلیس‌راه استان کرمانشاه روز شنبه با حضور منوچهر حبیبی، استاندار کرمانشاه، سردار مومنی جانشین پلیس راهنمایی و رانندگی کل کشور، سردار حاجیان فرمانده انتظامی استان، سردار کریمی فرمانده پلیس‌راه کشور، مهندس فخاران معاون سازمان راهداری کشور و جمعی از مدیران و مسئولان استانی در سه‌راه قزانچی برگزار شد.

این قرارگاه که به عنوان پروژه پایلوت کشور معرفی شده، نقطه آغاز استانداردسازی و تحول اساسی در زیرساخت‌های ایمنی جاده‌ای است و کرمانشاه پیشتاز اجرای این طرح ملی است.

این مرکز با ۴۸۰۰ مترمربع مساحت و ۱۴۰۰ مترمربع زیربنا طی ۲۹ ماه و با اعتبار ۵۵ میلیارد تومان احداث شده است.

استان کرمانشاه با ۱۱ پاسگاه فعال پلیس‌راه، محور ایمنی یکی از پرترددترین شبکه‌های جاده‌ای کشور به شمار می‌رود؛ شبکه‌ای که با توجه به جمعیت دو میلیونی استان، حدود دو و نیم درصد ناوگان خودرویی کشور را نیز در خود جای داده است.

احداث این قرارگاه، علاوه بر افزایش سرعت واکنش در سوانح، زمینه ارتقای کیفیت نظارت جاده‌ای و ارائه خدمات به رانندگان و مسافران را فراهم می‌کند و می‌تواند الگوی توسعه قرارگاه‌های پلیس‌راه در سراسر کشور باشد.