به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی شهرک گلخانه‌ای سرای سبز در اراضی روستای هولیق شهرستان سراب، به همّت شرکت کشت و صنعت سرای سبز آذربایجان شرقی احداث خواهد شد. این طرح بر روی عرصه‌ای به مساحت ۲۱۲.۳ هکتار برنامه‌ریزی شده و ظرفیت زیر کشت آن ۱۴۰ هکتار است. پیش‌بینی می‌شود سالانه حدود ۶۱ هزار تن سبزی و صیفی در این شهرک تولید شود.

کل سرمایه‌گذاری طرح ۲۸ هزار میلیارد ریال برآورد شده که شامل ۱۹ هزار میلیارد ریال تسهیلات بانکی و سرمایه‌گذاری شخصی و همت مجری پروژه است. اجرای این طرح برای حدود چهار هزار نفر اشتغال مستقیم و ۲ هزار نفر غیرمستقیم ایجاد می‌کند و چهار هزار خانوار منطقه از مزایای آن بهره‌مند خواهند شد.

شهرک گلخانه‌ای سرای سبز در سه مرحله اجرا می‌شود؛ مرحله نخست شامل ۶۰ هکتار با پیش‌بینی بهره‌برداری در تیر ۱۴۰۵ است و فاز دوم و سوم تا سال ۱۴۰۷ تکمیل خواهد شد.

از مزیت‌های اصلی این طرح می‌توان به افزایش بهره‌وری مصرف آب، تولید سالم در محیط کنترل‌شده، استفاده از فناوری روز دنیا و ارتقای راندمان تولید اشاره کرد.

وزیر جهاد کشاورزی در مراسم آغاز مرحله نخست شهرک گلخانه‌ای سراب با تأکید بر ضرورت توسعه کشت‌های کنترل‌شده گفت: محدودیت خاک و آب ایجاب می‌کند که تولید سنتی جای خود را به گلخانه‌های پیشرفته بدهد؛ جایی که مصرف آب تا ۱۲ برابر کمتر و تولید تا ۱۵ برابر بیشتر است.

غلامرضا نوری در این مراسم با تأکید بر اینکه کشت در محیط‌های کنترل‌شده، گلخانه‌ای و متراکم از سیاست‌های اصولی این وزارتخانه است گفت: به دلیل محدودیت خاک و آب، توسعه کشت‌های گلخانه‌ای ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.

نوری با بیان اینکه بهره‌وری کشت سنتی قابل مقایسه با تولید در گلخانه‌های مدرن نیست، افزود: محصولات در گلخانه‌های مدرن تا ۱۵ برابر بیشتر تولید می‌شوند، در حالی که مصرف آب در روش‌های سنتی حدود ۱۰ تا ۱۲ برابر بیش از کشت گلخانه‌ای است.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به مزیت اقتصادی و زیست‌محیطی این شیوه افزود: کشت گلخانه‌ای روشی است که هم آب کمتری مصرف می‌کند و هم محصول بیشتری به دست می‌دهد.

وی همچنین بر لزوم حمایت از ایجاد واحد‌های کوچک‌مقیاس در کنار مجموعه‌های بزرگ گلخانه‌ای تأکید کرد و گفت: انتظار داریم مردم روستا‌ها نیز به احداث واحد‌های کوچک هیدروپونیک روی بیاورند و واحد‌های بزرگ گلخانه‌ای نیز برای خرید محصول و پشتیبانی این واحد‌ها همکاری لازم را داشته باشند.

وزیر جهاد کشاورزی همنین از واحد تولید خوراک دام و طیور و از روند تولید پلت، ظرفیت خطوط فرآوری و برنامه‌های توسعه‌ای این کارخانه در سراب بازدید کرد.

این واحد با اشتغال مستقیم ۵۰ نفر و اشتغال غیرمستقیم ۲۵۰ نفر، یکی از واحد‌های فعال و اثرگذار در اقتصاد کشاورزی سراب است و برنامه‌هایی برای افزایش ظرفیت تولید و ارتقای کیفیت نهاده‌های دامی را در دستور کار دارد.