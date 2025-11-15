با پیگیری‌ها و مکاتبات رسمی حجت‌الاسلام والمسلمین موحدی‌راد، رئیس‌کل دادگستری سیستان و بلوچستان، همچنین شورای راهبردی استان و دادستان ویژه روحانیت مشهد درخواست آزادی مشروط محکوم‌علیه مولوی فتحی محمد نقشبندی در دادگاه ویژه روحانیت مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، پرونده پس از انجام بررسی‌های کارشناسی، احراز شرایط قانونی نامبرده مورد رأفت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته و با آزادی مشروط وی موافقت شده است.

رئیس‌کل دادگستری استان تأکید کرد که دستگاه قضایی ضمن رعایت قوانین و مقررات، همواره در مسیر اصلاح و بازگشت محکومان به جامعه اهتمام دارد و با کسانی که امنیت ملی و آرامش شهروندان را به مخاطره می‌اندازند، برخورد قانونی انجام می‌دهد.