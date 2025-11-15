پخش زنده
خانواده ۸ فرزندی بجنوردی در سومین رویداد جایزه ملی جوانی جمعیت به عنوان خانواده برگزیده کشور معرفی و از سوی رئیسجمهور مورد تقدیر قرار گرفتند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ حجت الاسلام محمد کمالی و فرزانه عبداللهی به همراه هشت فرزندشان در سومین رویداد جایزه ملی جوانی جمعیت بهعنوان یکی از نخستین خانوادههای چندفرزندی کشور معرفی شدند و دکتر مسعود پزشکیان، رئیسجمهور، از این خانواده تقدیر کرد.
بر اساس رأی هیئت داوران، این خانواده ۸ فرزندی بهعنوان برگزیده اول بخش «خانواده» در این دوره از رویداد انتخاب شد.