رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی سیستان و بلوچستان، در نشست مشترک با مدیرکل صداوسیمای مرکز استان و کارگروه‌های تخصصی، بر ضرورت برنامه‌ریزی منسجم برای مشارکت مؤثر سیستان و بلوچستان در برنامه ملی ایران‌جان تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز سیستان و بلوچستان، عرب‌اوّل با بیان اینکه ایران‌جان از برنامه‌های فاخر ملی برای معرفی توانمندی‌های استان‌های کشور است، گفت: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، اجرای این طرح در بهمن‌ماه پیش‌بینی شده و این یک فرصت ارزشمند برای استان است تا ظرفیت‌های اجتماعی، فرهنگی و توسعه‌ای خود را به بهترین شکل به مردم ایران معرفی کند.

وی تصریح کرد: مقرر شد تقسیم کار منطقی میان بخش‌های مختلف صورت گیرد و از توان دستگاه‌های اجرایی استان برای پشتیبانی از تولید این برنامه بهره‌برداری شود. همچنین نیاز‌های فنی، تجهیزاتی و زیرساختی در مدت کوتاهی احصا و برای تأمین آنها از ظرفیت شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان و با نظر استاندار محترم مهندس بیجار، تصمیم‌گیری خواهد شد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان ابراز امیدواری کرد که با همکاری نزدیک صداوسیمای مرکز استان و هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی سیستان و بلوچستان حضوری شایسته و اثرگذار در این برنامه ملی داشته باشد و این مشارکت زمینه‌ساز ارتقای تصویر استان در سطح کشور شود.