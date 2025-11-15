پخش زنده
با استمرار آلودگی هوا، کارگروه شرایط اضطرار آلودگی هوای استان مرکزی، همچون روزهای قبل به صدور اطلاعیه هشداری اکتفا کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ کارگروه اضطرار آلودگی هوا، موارد هشداری زیر را برای روز یکشنبه بیست وپنجم آبان ماه ۱۴۰۴ اعلام کرد:
پایش و برخورد ویژه با صنایع آلاینده اطراف شهر و مستقر در شهرکهای صنعتی از سوی اداره کل حفاظت محیط زیست
نظارت و جلوگیری از فعالیت کارگاههای عمرانی که منجر به تشدید آلودگی هوا میگردد از سوی شهرداریهای اراک و ساوه
تشدید برخورد پلیس راهور با خودروهای دودزا و فاقد معاینه فنی و اعمال قانون لازم در این خصوص
درخواست از عموم شهروندان به ویژه گروههای حساس از جمله بیماران قلبی و ریوی و مادران باردار جهت کاهش تردد غیرضرور در فضای باز، استفاده از ماسک، مصرف مایعات، میوه و سبزیجات بهمنظور کاهش اثرات سوء آلودگی هوا
خودداری از فعالیت ورزشی در فضاهای باز