با استمرار آلودگی هوا، کارگروه شرایط اضطرار آلودگی هوای استان مرکزی، همچون روز‌های قبل به صدور اطلاعیه هشداری اکتفا کرد.

صدور هشدار و توصیه، نسخه ثابت کارگروه اضطرار برای آلودگی این روز‌های هوای اراک

صدور هشدار و توصیه، نسخه ثابت کارگروه اضطرار برای آلودگی این روز‌های هوای اراک

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ کارگروه اضطرار آلودگی هوا، موارد هشداری زیر را برای روز یکشنبه بیست وپنجم آبان ماه ۱۴۰۴ اعلام کرد:

پایش و برخورد ویژه با صنایع آلاینده اطراف شهر و مستقر در شهرک‌های صنعتی از سوی اداره کل حفاظت محیط زیست

نظارت و جلوگیری از فعالیت کارگاه‌های عمرانی که منجر به تشدید آلودگی هوا می‌گردد از سوی شهرداری‌های اراک و ساوه

تشدید برخورد پلیس راهور با خودرو‌های دودزا و فاقد معاینه فنی و اعمال قانون لازم در این خصوص

درخواست از عموم شهروندان به ویژه گروه‌های حساس از جمله بیماران قلبی و ریوی و مادران باردار جهت کاهش تردد غیرضرور در فضای باز، استفاده از ماسک، مصرف مایعات، میوه و سبزیجات به‌منظور کاهش اثرات سوء آلودگی هوا

خودداری از فعالیت ورزشی در فضا‌های باز