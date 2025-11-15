پخش زنده
محور جنوبشرق تهران که بیش از ۱۶ سال با مشکلات ترافیکی و ناتمامماندن پروژهها مواجه بود، با دستور استاندار تهران و اعلام فرماندار ری بار دیگر در مسیر ساماندهی و تکمیل قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، پروژه کمربندی ورامین–پیشوا–قرچک–ری که با هدف کاهش بار ترافیکی محور جنوبشرق تهران حدود سه سال پیش آغاز شد و پس از چندین مرحله توقف و رهاشدگی، دوباره وارد فاز اجرایی شد.
این محور در سالهای گذشته یکی از گرههای اصلی تردد در جنوبشرق پایتخت محسوب میشد و مشکلات آن بارها موجب نارضایتی شهروندان و رانندگان شده است.
فرماندار ری امروز اعلام کرد که با دستور مستقیم استاندار تهران، روند ساماندهی و تکمیل این محور پرتردد از سر گرفته شده و دستگاههای اجرایی موظف به تسریع در اجرای عملیات عمرانی شدهاند.