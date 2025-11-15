پخش زنده
ششمین رویداد کارآفرینی کمیته امداد با موضوع فرصتهای شغلی دانش بنیان در هرمزگان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، قائم مقام کمیته امداد استان هرمزگان گفت: کمیته امداد هرمزگان با میزبانی جهاد دانشگاهی استان رویداد کارآفرینی با موضوع فرصتهای شغلی دانش بنیان برای دانش آموزان تحت حمایت این نهاد برگزار کرد.
حسن زامیران افزود: در سالهای اخیر کمیته امداد تلاش کرده تا با افزایش بهره وری خدمات و فراهم نمودن زمنیهها و بهبود شرایط لازم در راستای توانمندسازی اقتصادی خانوادهها، آگاهی بخشی به جوانان و نوجوانان، توسعه مهارتهای فردی و شغلی دانشآموزان و دانشجویان، کشف استعدادهای جوان و هموار ساختن مسیر کارآفرینی برای این عزیزان گام بردارد.
وی گفت: طبق برنامه ریزی انجام شده تعداد ۱۵۰ نفر از دانش آموزان تحت حمایت این نهاد در پایه یازدهم، دوازدهم و همچنین فارغ التحصیلان جهت آشنایی آنان با مفاهیم کارآفرینی، مهارتهای انتخاب شغل و آگاهی از انواع مشاغل نوین و فرصتهای شغلی دانش بنیان در استان و کشور، در این رویداد کارآفرینی با محوریت تشریح و معرفی فرصتهای شغلی دانش بنیان شرکت کردند.
رامیران افزود: ششمین رویداد کارآفرینی با اعتباری بیش از ۱۰۰ میلیون تومان توسط کمیته امداد در استان برگزار میشود و یکی از اهداف مهم آن بهم رسانی نیروهای کار ماهر جوان و بنگاههای اقتصادی و به ویژه شرکتهای دانش بنیان است.