به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، قائم مقام کمیته امداد استان هرمزگان گفت: کمیته امداد هرمزگان با میزبانی جهاد دانشگاهی استان رویداد کارآفرینی با موضوع فرصت‌های شغلی دانش بنیان برای دانش آموزان تحت حمایت این نهاد برگزار کرد.

حسن زامیران افزود: در سال‌های اخیر کمیته امداد تلاش کرده تا با افزایش بهره وری خدمات و فراهم نمودن زمنیه‌ها و بهبود شرایط لازم در راستای توانمندسازی اقتصادی خانواده‌ها، آگاهی بخشی به جوانان و نوجوانان، توسعه مهارت‌های فردی و شغلی دانش‌آموزان و دانشجویان، کشف استعداد‌های جوان و هموار ساختن مسیر کارآفرینی برای این عزیزان گام بردارد.

وی گفت: طبق برنامه ریزی انجام شده تعداد ۱۵۰ نفر از دانش آموزان تحت حمایت این نهاد در پایه یازدهم، دوازدهم و همچنین فارغ التحصیلان جهت آشنایی آنان با مفاهیم کارآفرینی، مهارت‌های انتخاب شغل و آگاهی از انواع مشاغل نوین و فرصت‌های شغلی دانش بنیان در استان و کشور، در این رویداد کارآفرینی با محوریت تشریح و معرفی فرصت‌های شغلی دانش بنیان شرکت کردند.

بیشتربخوانید: گشایش نمایشگاه دستاورد‌های آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای در بندرعباس

رامیران افزود: ششمین رویداد کارآفرینی با اعتباری بیش از ۱۰۰ میلیون تومان توسط کمیته امداد در استان برگزار می‌شود و یکی از اهداف مهم آن بهم رسانی نیرو‌های کار ماهر جوان و بنگاه‌های اقتصادی و به ویژه شرکت‌های دانش بنیان است.