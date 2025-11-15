پخش زنده
سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران از فعالیت ۷۳۵ تشکل کارگری و کارفرمایی در استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران از فعالیت ۷۳۵ تشکل کارگری و کارفرمایی در استان خبر داد و گفت: گفتوگوی سهجانبه میان کارگر، کارفرما و دولت باید مبنای تصمیمگیریها باشد.
سید علیاصغر حسینیشیروانی در جلسه با رئیس و اعضای کانون کارفرمایان استان که در محل اداره کل تعاون برگزار شد، اظهار داشت: حفظ اصل سهجانبهگرایی و لزوم همنظری میان نهادهای مرتبط مورد تأکید ماست.
وی با بیان اینکه تقویت کارفرمایان و بنگاههای اقتصادی به اشتغال پایدار کمک میکند، افزود: ما باید از کار و کارگاه حمایت کنیم و موانع پیش روی تولید و جامعه کارفرمایان را برداریم.
سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران بر ضرورت ترویج فرهنگ کارآفرینی در جامعه تأکید کرد و گفت: سوق دادن جوانان و فارغالتحصیلان دانشگاهی به سوی کارآفرینی یکی از بزرگترین ضروریات در جامعه است.
حسینیشیروانی در پایان خاطرنشان کرد: جامعه کارگری و کارفرمایی از بازوان اصلی جامعه کار و تولید هستند و حمایت از آنها از وظایف اصلی ماست.
در ادامه این جلسه، سید حمزه درواری، رئیس کانون کارفرمایان استان، بر ضرورت تعامل بین تشکلها و اداره کل در راستای حل مشکلات کارفرمایان تأکید کرد.