سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران از فعالیت ۷۳۵ تشکل کارگری و کارفرمایی در استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران از فعالیت ۷۳۵ تشکل کارگری و کارفرمایی در استان خبر داد و گفت: گفت‌وگوی سه‌جانبه میان کارگر، کارفرما و دولت باید مبنای تصمیم‌گیری‌ها باشد.

سید علی‌اصغر حسینی‌شیروانی در جلسه با رئیس و اعضای کانون کارفرمایان استان که در محل اداره کل تعاون برگزار شد، اظهار داشت: حفظ اصل سه‌جانبه‌گرایی و لزوم هم‌نظری میان نهادهای مرتبط مورد تأکید ماست.

وی با بیان اینکه تقویت کارفرمایان و بنگاه‌های اقتصادی به اشتغال پایدار کمک می‌کند، افزود: ما باید از کار و کارگاه حمایت کنیم و موانع پیش روی تولید و جامعه کارفرمایان را برداریم.

سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران بر ضرورت ترویج فرهنگ کارآفرینی در جامعه تأکید کرد و گفت: سوق دادن جوانان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی به سوی کارآفرینی یکی از بزرگ‌ترین ضروریات در جامعه است.

حسینی‌شیروانی در پایان خاطرنشان کرد: جامعه کارگری و کارفرمایی از بازوان اصلی جامعه کار و تولید هستند و حمایت از آن‌ها از وظایف اصلی ماست.

در ادامه این جلسه، سید حمزه درواری، رئیس کانون کارفرمایان استان، بر ضرورت تعامل بین تشکل‌ها و اداره کل در راستای حل مشکلات کارفرمایان تأکید کرد.