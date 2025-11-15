به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه ،روابط عمومی شرکت گاز استان کرمانشاه اعلام کرد : به استحضار مردم شریف شهر کرمانشاه می‌رساند، به دلیل جابجایی خطوط گازرسانی، در روز یکشنبه مورخه ۱۴۰۴/۰۸/۲۵ از ساعت ۱۳ الی ۱۸ جریان گاز محدوده‌های ذیل قطع می‌گردد:

۱-خیابان سید فاطمه، کوچه‌های منتهی به ارجمندنیا (کوچه‌های ارجمندنیا، وحید، محرابی تا بلوار مصطفی امامی)

۲-کوچه پست شهید قندی، ۱۸ متری امیری، علی شریعتی بَر خیابان تا اداره گاز مرکزی

۳-میدان آزادی بلوار شهید صادق‌پور، کوچه سلمان فارسی، محمد شهبازی تا بلوار مصطفی امامی

۴-میدان آزادی بَر خیابان از اتوبوسرانی تا پاساژ کویتی

ضمن قدردانی از صبوری، همکاری و همراهی ساکنین و کسبه محترم این مناطق تقاضا می‌شود از هرگونه دستکاری رگولاتور‌های گاز اکیداً خودداری گردد.