روابط عمومی شرکت گاز استان کرمانشاه اعلام کرد :به دلیل جابجایی خطوط گازرسانی فردا یکشنبه گاز برخی مناطق شهر کرمانشاه قطع می شود .
۱-خیابان سید فاطمه، کوچههای منتهی به ارجمندنیا (کوچههای ارجمندنیا، وحید، محرابی تا بلوار مصطفی امامی)
۲-کوچه پست شهید قندی، ۱۸ متری امیری، علی شریعتی بَر خیابان تا اداره گاز مرکزی
۳-میدان آزادی بلوار شهید صادقپور، کوچه سلمان فارسی، محمد شهبازی تا بلوار مصطفی امامی
۴-میدان آزادی بَر خیابان از اتوبوسرانی تا پاساژ کویتی
ضمن قدردانی از صبوری، همکاری و همراهی ساکنین و کسبه محترم این مناطق تقاضا میشود از هرگونه دستکاری رگولاتورهای گاز اکیداً خودداری گردد.