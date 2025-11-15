پخش زنده
امروز: -
فرمانده سپاه امیرالمؤمنین ایلام بر شبکهسازی تربیتی مدرسه، خانه و مسجد؛ برای برنامهریزی عالمانه تربیتی جوانان، تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ سردار حسینی در مجمع استادیاران صالحین، با اشاره به اهمیت تربیت در مقابله با چالشهای روز جامعه، تربیت جوان توانمند را محصول برنامهریزی دقیق دانست و خواستار اتصال همزمان مدرسه، خانه و مسجد برای ایجاد یک "شبکه تربیتی کامل" شد.
وی همچنین "کادرسازی" مدیران آینده انقلاب را وظیفه اصلی بسیج در تقویت حلقههای صالحین عنوان کرد.
سردار حسینی با اشاره به مواجهه سریع جوانان با شبهات در فضای مجازی؛ بر لزوم آموزشهای مداوم و توانمندسازی مستمر سرگروههای صالحین تأکید کرد.
فرمانده سپاه ایلام اظهار کرد: تربیت تنها با مدرسه محقق نمیشود و ارتباط همزمان با خانواده و مسجد یک شبکه تربیتی جامع ایجاد میکند که ضامن رشد اخلاقی و پیشگیری از آسیبهای مختلف است.
وی ظرفیتهایی مانند: اردوهای راهیان نور، اربعین، هیئتها و حلقههای قرآنی را ابزارهایی بینظیر دانست که در صورت مدیریت صحیح، دهها هزار جوان را با آموزههای عمیق دینی آشنا میکند.
سردار حسینی با تأکید بر لزوم دانا و توانا کردن حلقهها، عنوان کرد: جلسات باید متناسب با نیاز مخاطب و دور از سخنرانیهای طولانی باشد؛ تا نسل آینده، هم از نظر معرفتی قوی شوند و هم توانمندی اجتماعی لازم برای اداره آینده کشور را کسب کنند.
فرمانده سپاه استان ایلام در پایان، وظیفه اصلی بسیج را «کادرسازی» مدیران آینده انقلاب دانست و با اشاره به تلاش دشمن برای کمرنگ کردن ارزشها از طریق نفوذ فرهنگی، ابراز امیدواری کرد: با استفاده هدفمند از ظرفیت صالحین، مساجد و فعالیتهای قرآنی، نسلی مؤمن، بصیر و توانمند برای تحقق جامعه اسلامی تربیت شود.