برگزاری صبحگاه و کلاس درس تربیت بدنی در فضای باز مدارس اصفهان و شهرهای مجاور برای فردا یکشنبه ۲۵ آبان ماه ممنوع شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز اصفهان؛ اداره اطلاع‌رسانی و روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان: مدارس استان اصفهان در روز یکشنبه ۲۵ آبان ماه تعطیل نیست و فرآیند آموزش به صورت عادی دنبال خواهد شد.

براین اساس، با توجه به شرایط زرد سکون نسبی هوا، تشکیل صبحگاه و کلاس‌های درس تربیت‌بدنی در فضای باز مدارس در شهر اصفهان و شهرهای همجوار ممنوع بوده و مدیران محترم مدارس ترتیبی اتخاذ کنند تا این برنامه ‌ها در فضای سرپوشیده برگزار شود.