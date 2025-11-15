به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم‌ملی فوتسال دانش‌آموزی دختران ایران در نخستین تجربه جهانی خود در رقابت‌های برون مرزی عصر امروز برابر ترکیه قرار گرفت و به رغم کسب تساوی ۳ بر ۳ از صعود به دور بعد بازماند.

تیم دانش آموزی دختران ایران از این پس برای رتبه‌های نهم تا چهاردهم به میدان خواهد رفت.

گفتنی است در گروه A، ترکیه با ۷ امتیاز به عنوان سرگروه و برزیل۲ با کسب ۶ امتیاز به عنوان تیم دوم راهی مرحله بعد شدند.

شایان ذکر است تیم دختران کشورمان در مرحله گروهی مسابقات جهانی فوتسال دانش آموزی پیش از این، یک شکست یک بر صفر برابر برزیل و یک پیروزی یک بر صفر برابر بلژیک کسب کرد و در مجموع با ۴ امتیاز از صعود به دور بعد بازماند.