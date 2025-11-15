پخش زنده
امروز: -
رئیس مرکز مدیریت راههای چهارمحال و بختیاری از آغاز بارش خفیف برف در گردنههای چری و شاه منصوری خبر داد و از رانندگان خواست با احتیاط تردد کنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، لاله اشرفی گفت: گردنههای چری و شاه منصوری به دلیل بارش برف لغزنده گزارش شده است.
رئیس مرکز مدیریت راههای استان، با اشاره به وضعیت جوی محورهای استان گفت: رانندگان حتماً هنگام عبور از این مسیر، تجهیزات زمستانی مانند زنجیرچرخ و لباس گرم همراه داشته باشند.
وی افزود: راهداران همراه با ماشینآلات سبک و سنگین در آمادهباش هستند تا در صورت تشدید بارشها عملیات پاکسازی و نمکپاشی انجام شود.
اشرفی تاکید کرد: همچنین شماره سامانه ۱۴۱ برای اطلاع از آخرین وضعیت راهها در دسترس رانندگان قرار دارد.