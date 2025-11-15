محمدعلی امانی:
همکاریهای بینالمللی مستقل، کلید ایجاد فضای گفتوگو در عرصه جهانی است
دبیرکل حزب موتلفه اسلامی در سخنانی در اجلاس بریکس-اروپا، همکاریهای بینالمللی مستقل را کلید ایجاد فضای گفتوگوی برابر در عرصه جهانی خواند و بر عزم ایران برای تعمیق هرچه بیشتر این همگرایی راهبردی تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما
از روابط عمومی حزب موتلفه اسلامی، محمدعلی امانی، دبیرکل حزب، به نمایندگی از جمهوری اسلامی ایران در صحن اصلی اجلاس بینالمللی بریکس-اروپا در شهر سوچی روسیه، به ایراد سخنرانی پرداخت.
امانی در این نشست بینالمللی، با اشاره به اشتراکات فراوان ایران و روسیه در عرصههای مختلف، بر اهمیت تقویت همگرایی در برابر سیاستهای یکجانبه غرب تاکید کرد.
وی نقش اجلاسهای بینالمللی مستقل مانند «بریکس-اروپا»، را در ایجاد فضای گفتوگوی برابر در عرصه بینالملل کلیدی توصیف نمود.
وی در بخشی از سخنان خود بیان داشت: ایران همواره از حقوق ملتهای مظلوم، مردم مظلوم غزه و فلسطین و نهضتهای آزادیبخش در سراسر جهان دفاع کرده و آن را بخشی از مسئولیت اخلاقی و انسانی خود میداند، کشور ما ایران خود در یک دفاع ۱۲ روزه در برابر تهاجم همهجانبه رژیم صهیونیستی و آمریکا به دفاع پرداخته است، امروز مردم ایران متحدتر از همیشه و امیدوار به توان داخلی و موافق مشارکت بیشتر در پیمانهای بریکس و شانگهای است.
حضور دبیرکل موتلفه اسلامی در این اجلاس که به دعوت حزب حاکم "روسیه متحد" صورت گرفت، نشاندهنده عزم جمهوری اسلامی ایران برای فعالیت مؤثر در ساختارهای نوین بینالمللی خارج از چارچوب نهادهای تحت سلطه غرب است.
امانی همکاریهای ایران و روسیه در چارچوب سازمانهایی مانند سازمان همکاری شانگهای و بریکس را نمونهای موفق از این همگرایی عنوان کرد.