پیرو هشدار هواشناسی، حجم بارشها در نیمه غربی استان به ویژه شهرستانهای بانه، مریوان، کامیاران و سقز موجب آبگرفتگی معابر و سیلابی شدن مسیلها شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، براساس پیشبینی اداره هواشناسی تا روز دوشنبه با تداوم فعالیت سامانه بارشی شرایط برای رگبار باران و رعد و برق متناوب، وزش باد گاهی شدید و غبار، مهآلودگی و لغزندگی در جادههای استان و بارش برف در ارتفاعات و گردنهها فراهم است.
در این مدت بارشها عمدتا" در نیمه غربی استان خواهد بود.
دمای هوا پس از خروج سامانه در صبحهای روز سه شنبه و چهارشنبه به میزان محسوسی کاهش مییابد و شرایط یخبندان حاکم خواهد شد.