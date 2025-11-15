نمایشگاه مبلمان و لوستر مهاباد با استقبال گسترده شهروندان روبه‌رو شد و به همین دلیل زمان برگزاری آن تا ۳۰ آبان تمدید شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، نمایشگاه مبلمان و لوستر مهاباد که از روز‌های گذشته در سالن ورزشی ۹ دی برپا شده، با استقبال چشمگیر شهروندان روبه‌رو شد و به همین دلیل زمان برگزاری آن تا ۳۰ آبان ماه تمدید شد.

در این نمایشگاه مجموعه‌ای متنوع از مبلمان در طرح‌ها، رنگ‌ها و اندازه‌های مختلف عرضه شده و بازدیدکنندگان می‌توانند بیش از صد نوع محصول متفاوت را مطابق سلیقه و نیاز خود انتخاب کنند. به گفته برگزارکنندگان، تنوع بالا و طراحی‌های به‌روز سبب شده این نمایشگاه به یکی از پربازدیدترین رویداد‌های اخیر شهر تبدیل شود.

در کنار مبلمان، بخش ویژه‌ای نیز به لوستر و روشنایی اختصاص یافته که با ارائه مجموعه‌ای چشم‌نواز از مدل‌های کلاسیک و مدرن، جلوه‌ای خاص به نمایشگاه بخشیده و توجه بسیاری از خریداران را جلب کرده است.

مسئولان برگزاری نمایشگاه می‌گویند: به دلیل استقبال خوب مردم، زمان فعالیت نمایشگاه تا پایان روز ۳۰ آبان تمدید شده و برای رفاه حال خریداران، امکان تعویض مبلمان کهنه و استفاده از تسهیلات خرید نیز فراهم شده است.