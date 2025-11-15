آنروا؛
رژیم صهیونیستی مانع ارسال کمکها به مردم غزه میشود
عدنان ابوحسنه مشاور رسانهای آژانس آنروا اعلام کرد که با تداوم بارش باران طی روزهای آتی، صدها هزار چادر در نوار غزه در معرض تهدید قرار دارد. اسرائیل اجازه ورود به کامیونها را نمیدهد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما عدنان ابوحسنه مشاور رسانهای آژانس آنروا وابسته به سازمان ملل گفت که آنروا صدها هزار چادر و مواد غذایی کافی برای ۳ ماه مردم غزه را در اختیار دارد، اما اشغالگران اسرائیلی جلوی ورود آن را گرفتهاند.
وی افزود هماهنگکننده سازمان ملل در حال تماس با مقامات رژیم صهیونیستی است تا اجازه ورود کمکها به غزه را بگیرد.
مشاور رسانهای آژانس امداد و کاریابی آوارگان فلسطینی تصریح کرد که این آژانس تجهیزات لازم برای اسکان یک میلیون و ۴۰۰ هزار نفر را در غزه دارد. ابوحسنه عنوان کرد که با نزدیک بودن فصل سرما و زمستان، مردم نوار غزه با خطر شیوع بیماریهای واگیردار و خطرناک دست به گریبان هستند.
