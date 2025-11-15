به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ در سال‌های گذشته، ضعف زیرساخت‌های روستایی باعث مهاجرت مردم به کلان‌شهر‌هایی مانند تهران شده بود؛ اما با ساماندهی معابر و بهبود زیرساخت‌های روستای آب انار شهرستان آبدانان امیدی دوباره برای بازگشت در دل روستاییان جرقه زد و مهاجرت معکوس آغاز شد.

طرح هادی در روستا‌های «آب‌انار» و «آبطاف» به مرحله آسفالت‌ریزی رسیده و به گفته اهالی، ساماندهی مسیر‌ها موجب ایجاد شرایط مناسب برای زندگی، بازی کودکان و تردد ایمن در تمام فصول شده است.

در قالب نهضت آسفالت، ۲۳ هزار و ۵۰۰ متر مربع از معابر خاکی روستا‌های شهرستان با اعتباری بالغ بر ۱۶۵ میلیارد ریال از محل اعتبارات استانی، نفت و مشارکت دهیاری‌ها در حال اجرا است.

همچنین عملیات مربوط به هفت روستای دیگر به مرحله مناقصه رسیده و قرار است در نخستین فرصت، آسفالت آنها نیز انجام شود.

شهرستان آبدانان ۳۱ روستا دارد که هم‌اکنون ۲۰ روستای آن در حال اجرای طرح هادی است.

بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده، پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال ۱۴۰۵ در تمامی روستا‌های بالای ۲۰ خانوار استان ایلام، طرح هادی اجرا شود.