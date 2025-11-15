به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مسابقات تکواندو بازی‌های همبستگی اسلامی به میزبانی شهر ریاض کشور عربستان امروز (شنبه ۲۴ آبان ماه) در ورزشگاه فیصل آغاز شد.

در وزن ۷۴-کیلوگرم، علی خوش‌روش به عنوان نخستین نماینده کشورمان در نخستین مبارزه به مصاف «محمد الحوتی» از بحرین رفت.

خوش روش در نخستین گام موفق شد نماینده بحرین را با نتیجه دو بر صفر شکست دهد و راهی یک چهارم نهایی شود.

نماینده کشورمان در مرحله یک چهارم نهایی به مصاف «نجم الدین قاسیم خوجیف»‌از ازبکستان رفت. این تکواندوکار ازبکستانی که در مسابقات جهانی چین قهرمان شده بود، خوش روش را شکست داد تا نماینده کشورمان راهی جدول شانس مجدد شود.

خوش روش در جدول شانس مجدد به مصاف «جواد آقایف» اهل کشور جمهوی آذربایجان و دارنده نشان برنز قهرمانی جهان ۲۰۲۲ رفت و در ۲ راند برابر حریف به پیروزی رسید و نشان برنز دریافت کرد.

هدایت تیم ملی ایران برعهده مجید افلاکی است.