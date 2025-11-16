پخش زنده
سرپرست معاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی گیلان گفت از ۱۰۰ اثر ارسالی هنرمندان گیلانی، ۳۳ محصول برای تأیید نهایی به وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی معرفی شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ محمدرضا امیرینژاد گفت: در پی فراخوان ارسال محصولات منتخب صنایع دستی برای داوری مهر اصالت ملی، بیش از ۱۰۰ اثر از هنرمندان گیلان به معاونت صنایع دستی اداره کل در استان ارسال شد که پس از ارزیابی کارشناسان، ۳۳ محصول با کسب امتیاز لازم برگزیده شدند تا برای تأیید نهایی به معاونت صنایع دستی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی کشور ارسال شوند.
سرپرست معاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی گیلان با قدردانی از تلاش هنرمندان استان گفت: این محصولات منتخب شامل چادرشببافی، رشتیدوزی، صنایع چوبی، حصیربافی، بامبو، مروار، نمد، بافتنیهای سنتی و چرم است که بر اساس سهمیه تعیینشده، برای تأیید نهایی در هشتمین دوره داوری مهر اصالت ملی، به وزارتخانه ارسال خواهند شد.
وی اصالت، خلاقیت، کیفیت، ظرافت اجرا، سازگاری با طبیعت، استفاده از مواد اولیه قابل بازیافت و رنگهای طبیعی، کاربردی بودن کالا و قابلیت عرضه در بازار را از مهمترین شاخصها برای انتخاب آثار برتر عنوان کرد و افزود: تولیدکنندگان این آثار پس از دریافت مهر اصالت ملی برای محصول خود، میتوانند برای کسب مهر اصالت بینالمللی هم تلاش کنند.