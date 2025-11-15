

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ؛ مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران منطقه نوشهر گفت: با اعلام وقوع حریق جدید در محدوده جنگل‌های دراکینگ الیت نیرو‌های تازه‌نفس منابع طبیعی پس از تجهیز کامل به منطقه اعزام شدند

مهرداد خزایی پول افزود: با توجه به صعب‌العبور بودن منطقه و فعال شدن مجدد کانون‌های دود و آتش ناشی از سوختن لاشبرگ‌ها در میان دو صخره، تنها نیرو‌های آموزش‌دیده، به همراه نیرو‌های زحمتکش بومی و آشنا به منطقه، به محل حادثه اعزام می‌شوند.





وی با قدردانی از زحمات شبانه‌روزی نیرو‌های مردمی، داوطلبان محلی و کارکنان منابع طبیعی که طی چند نوبت گذشته در عملیات اطفای حریق این منطقه مشارکت کردند، گفت:حضور مؤثر و همکاری صمیمانه نیرو‌های مردمی در کنار تیم‌های تخصصی منابع طبیعی، نقش بسیار مهمی در کنترل و جلوگیری از گسترش آتش‌سوزی‌ها داشته است.

آتش سوزی در ارتفاعات حوالی روستای الیت موسوم به دراکینگ مرزن آباد چالوس برای اولین بار دهم آبان ماه امسال رخ داده بود

این آتش‌سوزی مهار شد، اما چهارشنبه هفته پیش دوباره شعله ور شد و به علت سخت گذر بودن مسیر و ارتفاع زیاد با اعزام یک فروند بالگرد خاموش شده بود