بازدید کمیسیون کشاورزی مجلس از مجتمع پرورش ماهی سپیددشت
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با تأکید بر ضرورت احیای زنجیره تولید ماهی خاویاری در لرستان گفت:استان لرستان ظرفیت بالایی برای احیای ماهیان خاویاری دارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در بازدید از طرح مجتمع پرورش ماهی سپیددشت گفت:لرستان با بهره مندی از منابع آبی مناسب و دسترسی به استان خوزستان، ظرفیت بالایی برای احیای پرورش ماهیان خاویاری دارد.
محمدجواد عسکری با تأکید بر احیای زنجیره تولیدماهیان خاویاری و رفع موانع سرمایهگذاری در استان افزود: برای تحقق این هدف باید بستر امن برای سرمایهگذاری وسرمایهگذاران در این منطقه ایجاد شود.
وی با بیان اینکه ماهی خاویاری از جمله محصولات اصلی ایران محسوب میشود و باید بتوانیم آن را احیا کنیم،بیان کرد: با توجه به اهمیت ارزآوری محصول خاویار، کشورهایی مانند چین،روسیه و آمریکا در این زمینه پیشرفتهای داشتهاند و ظرفیتهای ایران در این حوزه منحصربهفرد است.
رییس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی با اشاره به نقش برنامه هفتم توسعه در احیای این طرح پرورش ماهی در استان گفت: باید با برنامهریزی مناسب دولت، بتوانیم در حوزه ی پرورش ماهی خاویاری به نقاط مطلوب دست یابیم.